ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Rofman на корабле

Университетская набережная, 13

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Уже совсем скоро воды Невы, Дона и Черного моря сольются в один магический музыкальный вечер, который пройдет на палубе настоящего корабля в волшебном городе Санкт-Петербург. Rofman (Кира Рофман) — артистка и композитор из Республики Крым, чья музыка настоящая смесь южных пряностей от нежных инди-баллад до яркого блюза и латины. Каждый звук — объятия соленой воды и поцелуи вечернего морского бриза. Сопровождать концерт будут талантливые инструменталисты: Джордж G-Percussion, Иван Саверин, Федор Астафьев, Арина Кисловская и Михаил Огнерубов. Специальным гостем этого вечера станет Ростовский инди-поп музыкант и саунд-продюсер — Alpin. Поэзия и глубина его композиций завораживает и пробуждает желание снова и снова возвращаться, окунаясь в атмосферу чувственной античности. Тебя ждёт двухчасовое путешествие по волнам Невы с видами на северную столицу под звуки невероятно талантливых, южных артистов.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

KT
Katerina Tkalicheva
4 сентября 2025, 23:37

🥰🥰🥰

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста