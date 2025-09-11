Уже совсем скоро воды Невы, Дона и Черного моря сольются в один магический музыкальный вечер, который пройдет на палубе настоящего корабля в волшебном городе Санкт-Петербург. Rofman (Кира Рофман) — артистка и композитор из Республики Крым, чья музыка настоящая смесь южных пряностей от нежных инди-баллад до яркого блюза и латины. Каждый звук — объятия соленой воды и поцелуи вечернего морского бриза. Сопровождать концерт будут талантливые инструменталисты: Джордж G-Percussion, Иван Саверин, Федор Астафьев, Арина Кисловская и Михаил Огнерубов. Специальным гостем этого вечера станет Ростовский инди-поп музыкант и саунд-продюсер — Alpin. Поэзия и глубина его композиций завораживает и пробуждает желание снова и снова возвращаться, окунаясь в атмосферу чувственной античности. Тебя ждёт двухчасовое путешествие по волнам Невы с видами на северную столицу под звуки невероятно талантливых, южных артистов.