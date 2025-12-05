Музыка без слов в ритме сердца. GROOVE GARDEN — проект двух международных музыкантов-перкуссионистов, преподавателей с многолетним опытом ритму и игре перкуссионных инструментах — Андрея Танзю и Кирилла Ошерова. Проект родился в 2007 в Москве и объединяет в себе множество этнических традиций со всего мира. Придерживаясь классических техник и аутентичных ритмов, музыканты создают новые ритмические структуры и красивые мелодии. В арсенале проекта барабаны и перкуссия из Египта, Турции, Африки, Индии, Испании, Израиля, Ирана, Италии и других стран. Глубинное изучение традиций и общение с мастерами этнической музыки со всего мира вдохновляет музыкантам проявлять новые музыкальные шедевры. Музыканты: Андрей Танзю | перкуссия Кирилл Ошеров | перкуссия Специальный гость: Pravin | духовые Проект «Whirling Family» | мистерия суфийского кружения