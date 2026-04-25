Величайшие рок-баллады в истории. Красота звучания классических инструментов. Своды старинного собора. И трепетные огни свечей. Под куполом главного зала Яани Кирик прозвучат легендарные рок хиты, переосмысленные в глубоком и драматичном звучании виолончелей. Сотни свечей, старинные архитектура и музыка, ставшая голосом целых поколений. «Scorpions», «Metallica», «Aerosmith», «Queen», «Eagles» и другие легенды рока в тишине готичных линий стен старинной церкви. Тебя ждёт невероятное сочетания энергии стадионного рока и глубины звука классических инструментов. Ударные, эхом отдающиеся в старинных сводах и струнные, уходящие в высоту купола главного зала. Знаковые рок-баллады, от классики жанра до гимнов, вошедших в историю. Эта музыка о любви, потере, надежде и внутренней силе. Очищенная от всего лишнего и усиленная невероятной акустикой собора. Яани Кирик – пространство, где каждый звук поднимается в пространстве церкви и растворяется в свете свечей. Место, где жанр «рок» уже не важен, потому что музыка становится чувством. Которое остается внутри.