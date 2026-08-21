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Концерт при свечах «Апокалиптика. Трибьют в старинном соборе»

Яани Кирик
улица Декабристов, 54

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Завершение:

от 1300₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Есть музыка, которая звучит так, будто создана для старинных сводов собора. Музыка, в которой мощь рок-концерта встречается с красотой академического звучания. Именно такой мир создала «Apocalyptica» — группа, доказавшая, что четыре виолончели способны передать больше страсти, драматизма и энергии, чем целая рок-группа. В этот вечер старинный зал Яани Кирик наполнится глубоким звучанием виолончелей и огнями сотен свечей. «Виолончелика» сыграет главные хиты легендарных финских музыкантов, сохранив фирменную роковую мощь, а акустика главного зала старинной церкви сделает этот концерт по-настоящему особенным. Музыка «Apocalyptica» всегда была чем-то большим, чем просто рок. В её основе — виолончель, инструмент с многовековой историей, который веками звучал в европейских соборах. И именно под этими сводами знаменитые хиты группы приобретут «правильное» звучание. Только представь «Nothing else matters» в бархатном звучании виолончели. «Unforgiven» и старинные стены собора. «Path» среди мерцающих огней сотен свечей. В программе — самые известные произведения «Apocalyptica», включая культовые интерпретации рок-хитов и авторские композиции, ставшие визитной карточкой коллектива. В этот вечер рок потеряет свою агрессию, но сохранит всю свою силу и искренность.

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