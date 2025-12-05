В петербургском Планетарии пройдёт музыкальное полнокупольное шоу «Still Loving Dreams». Под 25-метровым куполом звёздного зала оживут бессмертные хиты Scorpions и Aerosmith. Рояль и голос в абсолютной темноте. Величайшие баллады рок музыки. Небо, полное звёзд. Трогательность «Wind Of Change» и метеоритные дожди на огромном куполе. «Still Loving You» и солнце, садящееся за горизонт. «I Don't Want to Miss a Thing» из фильма «Армагеддон» и огни бесконечной вселенной. Концерт, в котором переплетаются любовь и мечты, музыка и космос. На этом концерте легендарные рок хиты приобретут особенную глубину, полную эмоций. Звук рояля в акустике зала и голос солиста Александринского театра Максима Яковлева. Аудиовизуальное шоу под огромным куполом, симбиоз звука и космоса. Красота и романтика. До мурашек. До воспоминаний. И как всегда захочется подпевать, захочется запомнить, захочется унести с собой эти звёзды и этот вечер. Вечер для тех, кто вырос на рок музыке и для тех, кто открывает её величие. Для тех, кто записывал клипы на кассету и для тех, кто полюбил её в эпоху стримингов. «Here I am. In the land of the morning star».