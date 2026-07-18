Концерт под звёздами «Рок-хиты на виолончелях»
Александровский парк, 4
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от 1600₽ до 2800₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Под 25-метровым куполом звёздного зала прозвучат бессмертные хиты Nirvana, Metallica, Linkin Park, пока над головами зрителей будут взлетать и падать кометы. Красота северного сияния встретит свет далеких звёзд, а темноту зала наполнит музыка и бескрайний космос. Только представь себе «Nothing else matters» под появляющуюся из-за горизонта событий чёрную дыру на огромном куполе. Невероятное сочетание рок-музыки и классических инструментов. Красота и драйв — это концерт группы «Violoncellica». Лауреаты международных музыкальных конкурсов, выступавшие на международных фестивалях собрались для того, чтобы играть любимую музыку в бесконечности звезд. В программе: System of a Down, Linkin Park, Coldplay, RHCP, Muse, Evanescence, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Aerosmith и другие легендарные артисты, оставившие свой след на аллее славы мирового рока. Итак, по плану: звёздное небо, поднимающаяся луна и Highway to Hell под звуки прекраснейшего из классических инструментов.
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