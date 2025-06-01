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Концерт под звёздами «Легендарные песни о любви из кино»

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2700₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Тебя ждут самые красивые, самые любимые, самые романтичные мелодии, звучащие под бескрайним небом мультимедийного шоу. Песни из Титаника и Телохранителя, Красотки и Грязных танцев, Завтрака у Тиффани и Ла-Ла Ленда наполнят огромный 25-метровый купол планетария магией кино. «My Heart Will Go On» — под звёздным небом. «I Will Always Love You» — под северным сиянием. «City of Stars» и «Fly Me to the Moon» — под светом полной луны. Глубина звучания рояля, чарующий голос певицы и актрисы Любови Штарк и захватывающее путешествие сквозь мультимедийную вселенную. Самый романтический концерт, который только можно себе представить Исполнители: Любовь Штарк — вокал Актриса музыкального театра, репетитор по вокалу в Александринском театре. Лауреат и дипломант множества межрегиональных и международных вокальных конкурсов, включая Международный вокальный фестиваль-конкурс «Поющая маска». Участница музыкального коллектива «Сестра Петра». Илья Щеклеин — пианино Петербургский пианист-виртуоз, участник и лауреат крупных джазовых фестивалей, таких как «Усадьба-джаз», Gnesin Jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Победитель конкурса «Jazz Battle 2017» среди пианистов. Член жюри музыкальных конкурсов. Автор музыки к российским и зарубежным фильмам и сериалам, а также участник музыкальных проектов на телевидении.

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