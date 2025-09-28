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Концерт-медитация с тибетскими чашами «Река времени»

Малая Посадская улица, 25/4, подъезд 1, кв. 3

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Звучание тибетских чаш — как лёгкие волны, мягко касающиеся тела и ума. Вибрации чаш уносят напряжение, смывают усталость, позволяют дыханию стать глубоким и свободным. В этом потоке тело расслабляется, а разум обретает ясность, словно неподвижная поверхность воды, отражающая свет. Ты будешь медленно погружаться в звучание чаш, сочетая дыхательные практики и визуализации для расслабления тела. Ты почувствуешь, как мысли становятся лёгкими облаками, а внутреннее пространство — чистым и прозрачным. Эффекты и польза: — Глубокое расслабление тела и ума — Снятие стресса и тревожности — Гармонизация дыхания — Улучшение сна и общего самочувствия — Чувство внутренней свободы и лёгкости Позволь себе плыть по реке времени, слушать её тихий шёпот, растворяя усталость и открывая лёгкость бытия. Ведущая: Анна Ганус. Записаться на концерт можно по номеру телефона: 8950-009-30-33 (WhatsApp)

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