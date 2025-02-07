Древние вибрации, глубинные ритмы и звучание самой природы — приходи на уникальный концерт двух мастеров диджериду. Диджериду — один из самых древних инструментов на Земле. Его звучание наполнено природной силой, медитативными вибрациями и обертонами. Исполнители: Руслан Чергик — этно-музыкант, ведущий трансовых и оздоровительных практик. Никита Малов - один из первых исполнителей на диджериду в России, участник этно-электронных, фольклорных и релаксационных проектов. Запись по телефону. Звони или пиши в what’s app: 8(982)483-63-34 8(929)500-1642