Группа Маша и Медведи снова выступит полным составом с большим концертом! Обновлённая программа Маши и её Медведей в электрической версии, которая включает в себя песни со всех альбомов группы, старые добрые хиты и совершенно новые композиции. С первого года эта команда стала кумиром тысяч людей и символом поколения 2К. После выхода первой пластинки и клипов на хитовые песни «Без Тебя» и «Любочка», начало стремительного восхождение группы на музыкальный Олимп. Сейчас Маша Макарова и её команда переживают новый расцвет. Теперь у них есть то, чего частенько недостает молодым коллективам — абсолютная сыгранность, понимание друг друга с полувзгляда как в едином организме. Все повзрослели, стали глубже, уверенней и профессиональней. Обладательница совершенно особенного, глубокого, магического вокала Маша уже не столь бескомпромиссна в подаче материала — она отдаёт предпочтение полутонам, гипнотизируя публику одним дыханием. В концертной программе звучат абсолютно новые песни, а так же всеми любимые, проверенные временем хиты: «Любочка», «Земля», ставшая лейтмотивом культовой кинокартины «Брат 2», посвящение солистки Маши Макаровой самой себе под названием «Мария», «Рейкьявик» и многое другое. Бронь столов по телефону +7 (966) 929-00-40