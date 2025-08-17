Идея для летнего свидания в Петербурге — отправиться в цветущий сад при особняке XIX века на джазовый концерт французского певца и композитора Frederick. Концерт пройдёт под открытым небом в саду Особняка Мясникова. Для гостей будет работать кухня летней террасы —сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. Также подготовят удобные стулья-шезлонги. Благодаря камерности сада живая музыка прозвучит на расстоянии вытянутой руки. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.