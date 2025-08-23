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Конец про**аного лета

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Лето подходит к концу и это уже катастрофа! 23 августа Ионотека приглашает на имбовый фест с альтушками, музыкой и пивом. Море всего! Совершенно БЕСПЛАТНО + тусовочка. Наверняка кто-нибудь прикольный выступит, все дела. Вот эти, ребята, например: Запас — Эмо-поп-панк-рок для девочек; Водяные Эльфы — «Если Нинтендо-кор - это тяжело, то мы играем Нинтендо-корюшку!»; Мкей; Chainsaw in my head — «играем какую то кислотную х**ню»; Ведро С Чёрным Поносом — самый трушный и мрачный поноскор, жопакор и т.д.; Волгоградские петушки — если твои родители узнают, что ты слушаешь это, тебя отдадут в детдом; Кто Ш Буст — концептуальный электронный дуэт из Петербурга; Shitheads; Шакальные полуфабрикаты; Пряничный домик — грустный акустический прикол; Дикая Клубника — Кринж-группа.

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