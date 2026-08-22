Интересный мастер-класс не только потому, что у всех участников получаются совершенно разные композиции, но и потому, что работа с землёй всегда наполняет и помогает расслабиться. Флорариум можно будет создать с учётом своего настроения и выбора растений на твой вкус. Что тебя ждёт: — Рассказ и демонстрация основных правил пересадки растений. — Работа с грунтом и знакомство с правилами ухода за флорариумом. — Преподаватель уделит время каждому участнику и рассмотрит каждую работу по отдельности. Готовую композицию ты заберёшь с собой домой.