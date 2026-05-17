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Комната 60

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 16000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт диких, необузданных чертей настоящего блюза. В далёком 2014 монстры блюза, любимцы кировской и не только публики, придумали своё незатейливое название. Произошло это в студенческом общежитии в комнате, угадай с каким номером? После этого отцы-основатели проекта — белый снаружи, чернокожий внутри гитарист-вокалист Миха и неотразимый контрабасист Димон занимались различными вещами — меняли работы и места обитания, служили в армии, а в рамках деятельности Комнаты 60, записали пару импровизационных альбомов на диктофон. Но в начале 2018 они вновь встретились на Вятке, с целью показать миру, чего, чёрт возьми, стоит их грязный, стильный, качественный блюз. И у них получилось. Со временем концерты стали становиться регулярными, программа расширялась, число поклонниц росло в геометрической прогрессии. С появлением в команде магистра ударных, и Лёхи, который творит настоящую магию при помощи губной гармошки, группа приобрела окончательный вид, а в месте с ним мощь, гармонию и гастроли далеко за пределами родной Вятки. Теперь Комната 60 — это сплочённый состав, который с удовольствием исполнит свой жгучий, терпкий, дымный, пропитанный слезами дьявола, настоящий блюз.

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