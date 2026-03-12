ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Комната № 0

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 2350₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт электронной и электроакустической музыки на стыке electroacoustic, ambient и noise. Залы особняка XIX в центре Санкт-Петербурга, хранящие отголоски событий и голосов прошлого, станут отправной точкой для музыкальных экспериментов Сони Скобелевой и Виктории Харкевич. Исполнительницы создадут звуковые пространства, соединив электронное звучание с живыми инструментами, семплами и магнитной плёнкой. Акустика исторических интерьеров станет не просто обрамлением концерта, а полноценной частью музыкального действия. «Комната № 0» — опыт звукового погружения, в котором современная музыка вступает в диалог с пространством Третьего места.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
до

от 1500₽

Орган в планетарии
Выбор редакции
Орган в планетарии

от 2000₽

Легендарные аниме-опенинги под звёздным куполом
Выбор редакции
Легендарные аниме-опенинги под звёздным куполом

от 1400₽

Rammstein трибьют
Rammstein трибьют

от 1500₽

Рояль и орган под звёздами «Ханс Циммер vs Джон Уильямс»
Рояль и орган под звёздами «Ханс Циммер vs Джон Уильямс»

от 1300₽

Адель трибьют
Адель трибьют

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи