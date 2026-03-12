Комната № 0
Литейный пр., 62
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Завершение:
от 1900₽ до 2350₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Концерт электронной и электроакустической музыки на стыке electroacoustic, ambient и noise. Залы особняка XIX в центре Санкт-Петербурга, хранящие отголоски событий и голосов прошлого, станут отправной точкой для музыкальных экспериментов Сони Скобелевой и Виктории Харкевич. Исполнительницы создадут звуковые пространства, соединив электронное звучание с живыми инструментами, семплами и магнитной плёнкой. Акустика исторических интерьеров станет не просто обрамлением концерта, а полноценной частью музыкального действия. «Комната № 0» — опыт звукового погружения, в котором современная музыка вступает в диалог с пространством Третьего места.
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