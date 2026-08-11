Трибьют Адель в исполнении Дарьи Манаковой. Тебя ждёт концерт, наполненный чувственным и эмоциональным исполнением лучших песен Адель — главной музыкальной иконы современности, вдохновляющей миллионы людей по всему миру. Песни Адель — это баллады, выстроенные на пепелище эмоций. И её голос, иногда хрупкий, а иногда сносящий слушателей мощной волной, — это именно та изюминка, которая делает её баллады совершенными. Эмоциональное исполнение с глубоким уважением к первоисточнику позволит тебе погрузиться в тёплую атмосферу глубоких чувств и переживаний. Манакова Дарья — звёздный вокальный тренер, ютуб блогер (канал Easy Music), а также основательница одноименный школы вокала, участница шоу Песни и Ярче звезд на ТНТ, певица и фронтвумен проекта Fox in oil. В течение вечера прозвучат все главные хиты Adele, среди которых Hello, Set Fire to the Rain, Skyfall, I’ll Be Waiting, Someone Like You, Rolling in the Deep и многие другие.