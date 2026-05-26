Преврати недостатки в суперспособности. Да-да, это возможно — и здесь покажут, как. Ты когда-нибудь ругал себя за: — излишнюю чувствительность? — вечные опоздания? — импульсивность? А что, если тебе скажут, что любой недостаток — твоя скрытая сила? Надя и Тома, маркетолог и игропрактик, приглашают тебя на коммуникативную игру недостатки vs суперспособности. Это не лекция и не терапия. Это безопасное игровое пространство, где можно: — Исследовать свои особенности без осуждения. — Увидеть, как недостатки становятся ресурсом и открываются с новой стороны. — Попрактиковаться в общении в парах и группе. — Посмеяться, поразмышлять и удивиться себе. Как это работает? Будешь играть в весёлые, но глубокие игры, которые мягко помогают: — Сменить угол зрения на привычные черты — Найти пользу в том, что раньше раздражало — Принять себя через опыт других людей Кому подойдет? Всем, кто: — Хочет лучше понимать себя и других. — Постоянно критикует себя и свои черты. — Любит общаться в неформальной атмосфере. — Ищет лёгкий способ начать меняться. Приходи убедиться, что каждая черта важна и ценна, посмотреть на себя по новому и полюбить себя еще больше. Вопросы и покупка билетов в тг организатора.