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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Коммуникативная игра «Самопрезентация»

ВСмысле
Гороховая улица, 47

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Наверное, каждый понимает, зачем эксперту или предпринимателю навык самопрезентации. Но не у каждого она есть и не каждый с легкостью может говорить о себе. Почему? — Не знаешь, что сказать. Я делаю то же, что и все. У меня нет каких-то суперспособностей. Не понимаю, что уникального даю людям. — Боишься выделяться, хвалить себя и показывать себя крутым. Или в целом боишься выступать перед людьми. Ну не то чтобы у меня выдающиеся результаты. Выгляжу как выскочка. — Имеешь в запасе пару дежурных фраз о себе и своей деятельности вне зависимости от того, на каком ты мероприятии и какие люди перед тобой. А также теряешься от любых новых и необычных заданий на нетворкингах. Тома и Надя, игропрактик и маркетолог, предлагают тебе в игровом формате поработать над своей самопрезентацией. Ты не будешь разбирать шаблоны или просто сидеть и прописывать пункты о себе. Подойдёшь к этому вопросу креативнее и веселее. С помощью игр и общения ты поработаешь над восприятием себя как эксперта и человека, поймёшь, чем можешь выделиться и обсудишь важность гибкости в этом вопросе. А заодно подсветишь другим запросы и непонятки — поверь, это тебе очень поможет. Игра будет полезна даже тем, кто регулярно ходит на нетворкинги и уже профи, а уж если у тебя есть сложности с самопрезентацией — точно сюда, записывайся у организатора в лс в тг.

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