ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Коммуникативная игра-пикник «Недостатки VS Суперспособности»

Таврический сад, Потёмкинская улица, 4А

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

У тебя есть недостатки? А суперспособности? Надя и Тома, маркетолог и игропрактик, предлагают тебе в игровом летнем формате пикника проработать отношение к своим так называемым недостаткам, а также сильным сторонам и суперспособностям. Будешь играть в прекрасном зеленом Таврическом в детские игры, делать забавные упражнения, смеяться и общаться, а заодно будешь изменять внутреннее отношение к себе и своим недостаткам. Чаще всего то, что для тебя недостаток, для кого-то другого цель и самая настоящая суперспособность. И любую свою черту можно продать и использовать, ведь это часть твоей личности, которая точно уже в чём-то тебе помогала. Стоимость: 1500 руб, вдвоем 2500 руб. Вопросы и запись в тг.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста