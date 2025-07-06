У тебя есть недостатки? А суперспособности? Надя и Тома, маркетолог и игропрактик, предлагают тебе в игровом летнем формате пикника проработать отношение к своим так называемым недостаткам, а также сильным сторонам и суперспособностям. Будешь играть в прекрасном зеленом Таврическом в детские игры, делать забавные упражнения, смеяться и общаться, а заодно будешь изменять внутреннее отношение к себе и своим недостаткам. Чаще всего то, что для тебя недостаток, для кого-то другого цель и самая настоящая суперспособность. И любую свою черту можно продать и использовать, ведь это часть твоей личности, которая точно уже в чём-то тебе помогала. Стоимость: 1500 руб, вдвоем 2500 руб. Вопросы и запись в тг.