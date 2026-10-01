Надвигается тьма, сгущаются краски, приближается хэллоуин. Тебя приглашают провести вечер ужасов, погрузиться в атмосферу мрака и забвения и отметить это событие в компании хорошей музыки Дресс-код: клыки, плащи, когти — любой образ приветствуется