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Коммунальник Айви: Ночь страшных историй

Арт-пространство 21/23, Загородный проспект, 21-23

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Надвигается тьма, сгущаются краски, приближается хэллоуин. Тебя приглашают провести вечер ужасов, погрузиться в атмосферу мрака и забвения и отметить это событие в компании хорошей музыки Дресс-код: клыки, плащи, когти — любой образ приветствуется

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