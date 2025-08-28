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  2. События

Комедийный Баттл: «Мужское/Женское»

Синий Пушкин
ул. Жуковского, 3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Приходи на проверочный концерт настоящих монстров юмора. Услышишь новые разрывные шутки ещё до выхода их в эфир на телек и в соцсети. Несколько фактов о выступающих комиках: 1. Они точно опытные, смешные, а некоторые ещё и роскошные. 2. Они прошли серьёзный кастинг, а некоторые даже 10 000 шагов. 3. Они — личное местоимение третьего лица множественного числа. Возможно, после такого количества смеха некоторым потребуется пересадка щёк. Будь осторожен!

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