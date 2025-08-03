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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Комедийное шоу «Бы ты на...»

Popravka
Лиговский пр. 50, корп.4

Начало:

Завершение:

от 290₽ до 590₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ты готов к вечеру безудержного смеха? В самом сердце Санкт-Петербурга три опытных комика решили отложить свои готовые шутки и по-настоящему найти конект с тобой. Как это работает? Просто! Пишешь на бумажке темы, которые тебя волнуют, бросаешь их в ведро, и комики в случайном порядке будут вытаскивать записи, импровизируя и создавая нечто уникальное на каждом шоу. Это значит, что ты — главный герой вечера. Кто знает, может именно твоя идея станет шуткой вечера? Смех, кайф, вкусное крафтовое пиво, разнообразные настойки и потрясающий стритфуд ждут тебя. Состав: Никита Бардашевский Андрей Перелыгин Рома Штых

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