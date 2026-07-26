Комик с интересным бэкграундом. Он вырос в детском доме, и ему есть что рассказать — как об этом, так и о других темах. Ты мог/ла видеть его на YouTube, во «ВКонтакте», в рекомендациях или даже в женской колонии, потому что однажды он выступал и там.