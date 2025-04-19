Коля Хамьянов - ты мог его видеть в шоу «Комьюнити» ВК, на канале «Stand Up Patriki», «Fresh Stand Up». А может даже в женской колонии, потому что он даже там выступил, записал это на видео и выложил монолог в интернет (здесь у Кавра произошёл культурный шок). StandUp концерт от комика с интересным бэкграундом обещает наполнить твой вечер жизненными историями и качественным юмором. Отбрасывай плохое настроение и получи заряд новых эмоций на концерте уральского комика.