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Коля Хамьянов

набережная канала Грибоедова, 36

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Коля Хамьянов - ты мог его видеть в шоу «Комьюнити» ВК, на канале «Stand Up Patriki», «Fresh Stand Up». А может даже в женской колонии, потому что он даже там выступил, записал это на видео и выложил монолог в интернет (здесь у Кавра произошёл культурный шок). StandUp концерт от комика с интересным бэкграундом обещает наполнить твой вечер жизненными историями и качественным юмором. Отбрасывай плохое настроение и получи заряд новых эмоций на концерте уральского комика.

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