Во время создания фотографии всегда участвуют два человека: тот, кто управляет камерой, и тот, кто находится в кадре. Поэтому главные герои шоу — влюбленная пара, попавшая в заброшенную фотостудию в поисках вдохновения — окажутся на разных сторонах объектива, разлученные друг от друга. Он начнет свой путь как фотограф, собирая коллекцию образов и моментов жизни людей, стремясь найти тот особенный снимок, который заставит сердце биться чаще. А она пройдет путь модели, демонстрируя свою красоту перед объективом. Судьба сведет их вместе в конце шоу, но будет ли им суждено быть вместе снова — это узнаем только в финале. Путешествуя сквозь времена и эпохи вместе с фотографом и его объективом, ты увидишь, как сменяются технологии и визуальные стили. Кадры свадеб переплетутся с контраверсивными изображениями, а снимки спортивных событий будут соседствовать с фотографиями для журналов под шутливым заголовком «PINK». Истории со свиданиями призраков также найдут свое место. Жанры будут стремительно меняться, захватывая зрителя — от воздушной гимнастики и фрагментов мюзиклов до современных модных показов! Через всю эту мозаику звуков и образов прозвучит высказывание Жана-Люка Годара: «Когда вы фотографируете лицо... вы фотографируете за ним душу». Это заставит задуматься над истинным смыслом профессии фотографа. Кем он является? Собирателем историй, чувств, эмоций и загадок? Какие тайны скрывает его нераскрывшаяся пленка? Режиссёр — Феликс Михайлов. Продолжительность: 130 минут (включая один антракт)