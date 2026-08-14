Коллажный мастер-класс в рамках благотворительной акции «Книга за корм». Собирают помощь для подопечных приюта «Ржевка». Каждый, кто делал коллаж, знает, что далеко не всегда всё идёт по плану, когда в игру вступает что-то из подсознания. На мастер-классе будешь пробовать отпускать контроль сознательно, впуская других в творческое пространство.