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  1. Санкт-Петербург
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Коллективное сознательно

Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Коллажный мастер-класс в рамках благотворительной акции «Книга за корм». Собирают помощь для подопечных приюта «Ржевка». Каждый, кто делал коллаж, знает, что далеко не всегда всё идёт по плану, когда в игру вступает что-то из подсознания. На мастер-классе будешь пробовать отпускать контроль сознательно, впуская других в творческое пространство.

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