Коллективное сознательно
Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Коллажный мастер-класс в рамках благотворительной акции «Книга за корм». Собирают помощь для подопечных приюта «Ржевка». Каждый, кто делал коллаж, знает, что далеко не всегда всё идёт по плану, когда в игру вступает что-то из подсознания. На мастер-классе будешь пробовать отпускать контроль сознательно, впуская других в творческое пространство.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи