Персональная выставка Артёма Максимова. В проекте «Коллективное привлекательное» автор обращается к образу безликих манекенов, одетых в спортивные куртки-олимпийки. В экспозиции будут представлены новые фарфоровые скульптуры, которые автор дополнит дебютной серией живописи. На выставке одежда становится текстом, насыщенным коннотативными оттенками. Популярные и поныне олимпийки сообщают о социальном положении, настроении, принадлежности. Люди «встречают по одежке», считывают элементы гардероба и таким образом распознают того, кто «со-пережил», «со-присутствовал», «со-мерил джинсы на картонке». Артём продолжает исследовать тему русского космизма, вплетая инопланетные и футуристичные образы к земным героям. Фарфоровой скульптуре в экспозиции сопутствует живопись, отсылающая к красочным паттернам Барнетта Ньюмана и Марка Ротко. В живописных работах художника прячется предельно материальное — куртка от Louis Vuitton. Режим работы: Вторник – Воскресенье, 12:00 – 19:00. Вход свободный