ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Koi + Noir

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная пл., 2в

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Танцпол — современный храм, место силы и искусства, где происходит трансформация сознания через музыку и движение. KOI + NOIR — это изящный способ познать электронные ритмы, не просто как развлечение, а как настоящий мистический опыт. Красиво двигаемся под атмосферное звучание Electro и Breakbeat и плавно переходим к тяжелым, гипнотизирующим тонам Techno музыки. Для интенсивного погружения пространство клуба приобретет азиатский, нуарный и готический антураж. Ночь будет представлена мастерами своего дела из ЕМС, Базовое Техно, M_division и PANDEMIC: Larionov Neuro Technovvintage Tensey (Evrsn) Vardistraction Zugzwang b2b Buzza

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста