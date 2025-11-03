Танцпол — современный храм, место силы и искусства, где происходит трансформация сознания через музыку и движение. KOI + NOIR — это изящный способ познать электронные ритмы, не просто как развлечение, а как настоящий мистический опыт. Красиво двигаемся под атмосферное звучание Electro и Breakbeat и плавно переходим к тяжелым, гипнотизирующим тонам Techno музыки. Для интенсивного погружения пространство клуба приобретет азиатский, нуарный и готический антураж. Ночь будет представлена мастерами своего дела из ЕМС, Базовое Техно, M_division и PANDEMIC: Larionov Neuro Technovvintage Tensey (Evrsn) Vardistraction Zugzwang b2b Buzza