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Когда я стану человеком

Гелеря Flux, поселок Парголово, улица Вологдина, 1А, станция метро Парнас

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Необычное

Про событие

Елена Панкратова и Полина Шустова представляют совместный проект-диалог. Экспозиция объединяет более 20 работ, выполненных в различных, но в то же время близких по физическим свойствам материалах — металле и стекле. Каждый автор создает в своих произведениях смыслы, доступные только ему самому, и противопоставляет свое видение оппоненту. Формальное решение точки на плоскости превращается в затейливые геометрические миры начертанного пространства в работах Елены Панкратовой. Эшеровские пространства лестниц и переходов, лабиринтов входов и выходов создают возможность найти самого себя в зеркальных мирах. Возможно. Линчевский человек-слон, несчастный и презираемый всеми, становится главным героем повествования Полины Шустовой. Его история — нарочитая тактильность. Необоснованный страх самого себя среди других. Диалог этот не заканчивается беседой художников. Зритель —равноправный и главный участник диалога. Часы работы: Пн-Пт: с 12:00 до 23:00 Сб-Вс: с 10:00 до 23:00

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