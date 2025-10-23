Соло-проект Алины Бровиной. Современное прочтение мифа о дидоне и энее, где трагедия царицы становится точкой отсчета для разговора о теле, территории и власти. «Когда я лягу, я лягу в землю» — это погружение в пространство, которое остается после ухода энея. исследование того, что происходит с территорией, когда ее перестают покорять, и с телом, когда его перестают рассматривать как ресурс. Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни