Когда я лягу, я лягу в землю
Sobo Gallery, Моховая улица, 27-29 (вход в арку)
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Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Про событие
Соло-проект Алины Бровиной. Современное прочтение мифа о дидоне и энее, где трагедия царицы становится точкой отсчета для разговора о теле, территории и власти. «Когда я лягу, я лягу в землю» — это погружение в пространство, которое остается после ухода энея. исследование того, что происходит с территорией, когда ее перестают покорять, и с телом, когда его перестают рассматривать как ресурс. Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни
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