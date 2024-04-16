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[отменено] Кофейник

FreeDom
Казанская ул., 7

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Внимание: событие отменено. Квартирник со вкусом кофе и вкусняшек. Тебя ждёт атмосфера живой музыки, красивые голоса и каверы на любимые хиты. И главная фишка — авторские песни от молодых исполнителей.

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