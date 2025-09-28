Выбор редакции
Кофе Рейв: Foto DJ
улица Некрасова, 3-5, 1 этаж
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Пространство АТС превратится в эпицентр самого бодрого утра Петербурга. Morning Coffee Rave с проектом Foto DJ. Это энергия утра, электронные ритмы и настоящая свобода! На прошлом рейве ты танцевал до упаду, а участники проекта Foto DJ одновременно создавали музыку и ловили твои движения в объектив камеры. Foto DJ — это формат 2-в-1: — мощный диджей-сет, который не даст устоять на месте, — и профессиональная фотосъёмка прямо во время выступления. Каждый бит — это импульс, каждая фотография — история, которую ты создаёшь здесь и сейчас. Приходи зарядиться музыкой и получить свои яркие фото с танцпола. Регистрация обязательна. Все вопросы: https://t.me/tomastulova Чат с участниками: https://t.me/+fgGW-6rkDuo3MjRi
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи