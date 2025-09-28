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Кофе Рейв: Foto DJ

АТС
улица Некрасова, 3-5, 1 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Пространство АТС превратится в эпицентр самого бодрого утра Петербурга. Morning Coffee Rave с проектом Foto DJ. Это энергия утра, электронные ритмы и настоящая свобода! На прошлом рейве ты танцевал до упаду, а участники проекта Foto DJ одновременно создавали музыку и ловили твои движения в объектив камеры. Foto DJ — это формат 2-в-1: — мощный диджей-сет, который не даст устоять на месте, — и профессиональная фотосъёмка прямо во время выступления. Каждый бит — это импульс, каждая фотография — история, которую ты создаёшь здесь и сейчас. Приходи зарядиться музыкой и получить свои яркие фото с танцпола. Регистрация обязательна. Все вопросы: https://t.me/tomastulova Чат с участниками: https://t.me/+fgGW-6rkDuo3MjRi

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