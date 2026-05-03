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Книжный Лех
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Авторский офлайн подкаст про книги, в данном конкретном случае про книгу «Чиполлино». Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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