Клуб, в котором не нужно заранее ничего читать. Ведущие выбирают рассказ, и участники читают его все вместе прямо в баре (по ролям, абзацам или как душа ляжет). Суть в том, чтобы выделить пару часов в неделю для чтения ради удовольствия и обсуждения с такими же заинтересованными людьми. Клуб отлично подойдёт тем, у кого не хватает времени на постоянное чтение художественной литературы, или тем, кто просто хочет попробовать необычный формат. Первая встреча будет посвящена новогодней тематике. Будут читать рассказы, действие которых так или иначе связано с праздником. Здесь выбираются не многотомные классические произведения, а необычные и интересные рассказы, о которых ты, возможно, даже не слышал. Вести клуб будет Саша Лясковская — редактор и копирайтер с издательским образованием. Ей будет помогать замечательная Маша, которая сказала, что про неё можно написать: «она просто умеет читать». Запись осуществляется после оплаты.