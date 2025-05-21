В этот раз участники будут обсуждать книгу Энн Райс «Интервью с вампиром» (именно по ней был снят одноимённый фильм 1994 года с Томом Крузом и Брэдом Питтом). О чём книга: «Драматическая история вампира, пересказывающего свою жизнь по эту и по ту сторону бытия — французские колонии в Луизиане, Париж XIX века, глухая деревушка в Карпатах… Обитатели мира тьмы, это воплощённое зло: неужели они, как люди, способны страдать и радоваться, любить и сокрушаться от потерь? Неужели в их сердце сохранился остаток человеческого?» Ведущая: Маришка. В стоимость билета включён напиток от бара. Оплата производится на месте.