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Книжный клуб в баре

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

В этот раз участники будут обсуждать книгу Энн Райс «Интервью с вампиром» (именно по ней был снят одноимённый фильм 1994 года с Томом Крузом и Брэдом Питтом). О чём книга: «Драматическая история вампира, пересказывающего свою жизнь по эту и по ту сторону бытия — французские колонии в Луизиане, Париж XIX века, глухая деревушка в Карпатах… Обитатели мира тьмы, это воплощённое зло: неужели они, как люди, способны страдать и радоваться, любить и сокрушаться от потерь? Неужели в их сердце сохранился остаток человеческого?» Ведущая: Маришка. В стоимость билета включён напиток от бара. Оплата производится на месте.

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