Встреча книжного клуба от женского клуба НИУ ВШЭ «Спичка», где ты обсудишь сборник «Рассказы» российской писательницы и сценаристки Натальи Мещаниновой. Эти рассказы похожи на гадание на ромашке. Лепесток за лепестком героиня перебирает воспоминания о детстве, матери, любви, страхе и насилии. Нежность сменяется жестокостью, любовь — ненавистью, а желание рассказать правду — необходимостью её скрывать. На ридинге поговоришь о травматичном опыте взросления, семейных отношениях и о том, как письмо становится способом переосмыслить пережитое. Модератор — Олеся Белова, исследовательница киберфеминизма и студентка «Культурной антропологии» ЕУ.