По случаю мрачного осеннего праздника, обсудишь фильм «Господин оформитель» (1988) и рассказ Александра Грина «Серый автомобиль» (1923), зазоры между ними и мосты, на которых они наезжают друг на друга. Послушаешь Курёхина, эксгумируешь галлюцинации своей юности и подумаешь о том, совестно ли любить стиль модерн, есть ли это дурной вкус или guilty pleasure. Ведущая встречи — Александра Цибуля — сотрудница Эрмитажа, аспирантка Пушкинского Дома, искусствовед и филолог, поэт, автор книги «Татуировка в виде косули». Приглашенный спикер — Александра Косоротикова — аспирантка Пушкинского Дома, сотрудница Музея Блока, куратор. Она расскажет о фильме в контексте культуры Серебряного века. 19.00 — сбор и заказ напитков (любой из меню включён в билет). 19.30 — начало встречи.