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Книжный клуб

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 0+
Игры
Выставки

Про событие

Обсуждение: цикл рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» Что будут делать? Обсуждать выбранную книгу: любимые моменты, самого неприятного персонажа, запомнившиеся цитаты и т.д Играть в книжные игры: книжное «было-не было», «альтернативная история», создашь своего персонажа и разное-разное другое. Если не успел дочитать, не смог закончить, потому что не понравилось и т.д — тоже приходи поделиться мнением) Запись в ТГ В тайм-кафе есть тариф 4 р./минута

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