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Книжный фримаркет

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Фестивали

Про событие

Освобождаем полки личной библиотеки и обмениваемся интересным друг с другом в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Фримаркет — это бесплатный «рынок» Как он будет работать: — ты можешь принести свой ненужный научпоп (книги и журналы) и открытки, закладки, постеры в тематике библиотеки; — из зоны книгообмена ты можешь взять себе бесплатно и навсегда любые предметы. Важно! Нужно быть записанным в библиотеку планетария. — на один читательский билет — не более двух книжных экземпляров. Если ты ещё не стал читателем, то сделают билет на месте. Это бесплатно, нужен только паспорт. Пн-пт 13:00–21:00, Сб-вс 12:00–20:00

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