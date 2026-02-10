Грув без спешки и берлинское настроение. mankov за пультом. От рецензий на британский прогрессив («прогрессив» в контексте техно — это про гипноз, развитие) нулевых до собственных релизов на mixcult, от пропаганды и stackenschneider до петербургской сцены сегодня. Коллекционер, издатель mauko, куратор solids и преподаватель synth college. В этот вечер будут двигаться на виниле и селекции с историей.