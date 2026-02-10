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Vinyl only Klubnacht

Technodoner, улица Некрасова, 28

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Грув без спешки и берлинское настроение. mankov за пультом. От рецензий на британский прогрессив («прогрессив» в контексте техно — это про гипноз, развитие) нулевых до собственных релизов на mixcult, от пропаганды и stackenschneider до петербургской сцены сегодня. Коллекционер, издатель mauko, куратор solids и преподаватель synth college. В этот вечер будут двигаться на виниле и селекции с историей.

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