Vinyl only Klubnacht
Technodoner, улица Некрасова, 28
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Грув без спешки и берлинское настроение. mankov за пультом. От рецензий на британский прогрессив («прогрессив» в контексте техно — это про гипноз, развитие) нулевых до собственных релизов на mixcult, от пропаганды и stackenschneider до петербургской сцены сегодня. Коллекционер, издатель mauko, куратор solids и преподаватель synth college. В этот вечер будут двигаться на виниле и селекции с историей.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи