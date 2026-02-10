Клубная ночь
Арсенальная наб., д. 1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Эксцентрик Саша Петров и его банда спровоцируют вылазку назад, в клубные нулевые, инспирированную эстетикой тектоника. Из колонок — секси-хаус и гуттаперчевое электро. Тут же гуляет TAPENIGHT Клан, отмечающий день рождения своего лидера Димки Батарина — он, естественно, будет с празднично-нарядным сетом. Внутри — привоз SABU. Артистка лейбла Carnival Records (им заведует Saluki), чьи свежие синглы покоряют вершины стримингов и уши слушателей, даст клаб-шоу. Парни из Kontrkult, Катэраг и Jigsaw Lovers Club тоже тут, рядышком.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи