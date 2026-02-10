Эксцентрик Саша Петров и его банда спровоцируют вылазку назад, в клубные нулевые, инспирированную эстетикой тектоника. Из колонок — секси-хаус и гуттаперчевое электро. Тут же гуляет TAPENIGHT Клан, отмечающий день рождения своего лидера Димки Батарина — он, естественно, будет с празднично-нарядным сетом. Внутри — привоз SABU. Артистка лейбла Carnival Records (им заведует Saluki), чьи свежие синглы покоряют вершины стримингов и уши слушателей, даст клаб-шоу. Парни из Kontrkult, Катэраг и Jigsaw Lovers Club тоже тут, рядышком.