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Клубная ночь

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Арсенальная наб., д. 1

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от 1000₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Эксцентрик Саша Петров и его банда спровоцируют вылазку назад, в клубные нулевые, инспирированную эстетикой тектоника. Из колонок — секси-хаус и гуттаперчевое электро. Тут же гуляет TAPENIGHT Клан, отмечающий день рождения своего лидера Димки Батарина — он, естественно, будет с празднично-нарядным сетом. Внутри — привоз SABU. Артистка лейбла Carnival Records (им заведует Saluki), чьи свежие синглы покоряют вершины стримингов и уши слушателей, даст клаб-шоу. Парни из Kontrkult, Катэраг и Jigsaw Lovers Club тоже тут, рядышком.

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