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Лиминальные пространства заполняются многоликим вичхаус звучанием, эстетика лесной глуши приходит как зеркало мрачного, оставленного людьми, и именно поэтому прекрасного, прошлого. Что ты услышишь? Экспериментальную электронную сцену 2010х, ностальгично и тщательно отобранную резиденатми и идеологами проекта. Вишенки на торте — лайвы от Убийц crystal и Matrix of fate. MATRIX OF FATE Holographic Huffy Fibryyx АНЯ НОСОВА Убийцы Crystal SXXXN Dimka Batarin Victor Nagaev Более подробную информацию можешь уточнить у организатора: https://t.me/kontrkult
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