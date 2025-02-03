Клуб не/Одиноких сердец: тень
Огурцы, набережная реки Фонтанки, 96, второй зал
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Клуб не-Одиноких сердец — это формат с разговорами в общем кругу, с чуткой поддержкой модератора. Тема февральской встречи КОС — наша Тень. Потерянная или отторгнутая часть тебя. Та, которую ты когда-то оставил в прошлом или прячешь за ширмой. Где-то там, в темноте, могут скрываться страхи, боль или усталость. Регистрация в telegram-боте Friendly speed dating
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