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Клуб не/Одиноких сердец: тень

Огурцы, набережная реки Фонтанки, 96, второй зал

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Клуб не-Одиноких сердец — это формат с разговорами в общем кругу, с чуткой поддержкой модератора. Тема февральской встречи КОС — наша Тень. Потерянная или отторгнутая часть тебя. Та, которую ты когда-то оставил в прошлом или прячешь за ширмой. Где-то там, в темноте, могут скрываться страхи, боль или усталость. Регистрация в telegram-боте Friendly speed dating

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