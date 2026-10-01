На встречах ты сможешь развить коммуникативные навыки, снять напряжение и раскрепоститься в приятной атмосфере. Импровизация — искусство, которое живёт в твоём ритме и отлично работает не только на сцене, но и в обычной жизни. Для чего нужна импровизация? — Чтобы преодолеть страх публичных выступлений и общения с коллегами. — Чтобы заводить новые знакомства и находить друзей. — Чтобы развивать мышление и внимание, повышать скорость и качество адаптации к повседневным ситуациям. Занятия клуба проходят каждую пятницу с 19:00 до 21:30 по адресу: м. «Чернышевская», ул. Таврическая, 17, каб. 324. Почему клуб? — Возможность познакомиться с импровизацией, не записываясь на длительный курс. Бери абонемент или приходи разово — когда удобно и есть настрой. — Система без системы. В клубе есть гибкая программа обучения, которая позволяет осваивать навыки независимо от того, как часто ты приходишь на занятия. — Антистресс-пространство. Клуб импровизации — место, где свобода, веселье и сотворчество правят бал. — Низкий порог входа. Справиться может каждый! Актёрские навыки не нужны. Кому подойдёт? — Новичкам: ты ещё не знаком с импровизацией, но хочешь понять, подходит ли тебе этот формат и так ли он хорош? Давно хотел попробовать импровизацию или заняться творчеством, но график работы и ритм жизни не позволяют? Клубный формат тебе отлично подойдёт! — Тем, кто уже занимается: ты знаешь, что импровизация — отличный инструмент для жизни, и хочешь поддерживать навык? Приходи и прокачивайся, чтобы не терять форму. Вопросы и запись — по телефону или в тг.