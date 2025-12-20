Клёвый StandUp
Let It bar, набережная реки Фонтанки, 28
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные, дерзкие и талантливые дарования питерской комедии расскажут свои проверенные и новые шутки. Свободная рассадка. Рекомендуется приходить заранее, чтобы выбрать наиболее удобные места.
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