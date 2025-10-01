Отправься в самое сердце Петербурга, в Особняк Мясникова, где прозвучит музыка легендарного кино: от «Ромео и Джульетты» до «Ходячего замка». Живая музыка будет звучать на расстоянии вытянутой от тебя руки. Программу в исполнении скрипки дополнит визуальный ряд с отрывками и сценами из легендарных кинокартин, чтобы погрузить тебя в атмосферу написанных к ним саундтреков.