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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Классика и киномузыка

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Кино
Выставки
Концерты

Про событие

Отправься в самое сердце Петербурга, в Особняк Мясникова, где прозвучит музыка легендарного кино: от «Ромео и Джульетты» до «Ходячего замка». Живая музыка будет звучать на расстоянии вытянутой от тебя руки. Программу в исполнении скрипки дополнит визуальный ряд с отрывками и сценами из легендарных кинокартин, чтобы погрузить тебя в атмосферу написанных к ним саундтреков.

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