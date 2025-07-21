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Классический StandUp

Art Lab Medovarus Bar
Мучной переулок 5

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Погрузись в мир смеха, где каждая шутка — это фейерверк, а каждый комик — бриллиант. Лучшие комики города, убойный юмор и атмосфера, где смеются все. Тебя ждут: отборный юмор, авторский материал, уникальная атмосфера и возможность почувствовать себя частью чего-то особенного. Запуск гостей за 30 минут до начала мероприятия. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене. К тебе за стол могут кого-то подсадить, чтобы уплотнить посадку. Количество мест ограничено.

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