Погрузись в мир смеха, где каждая шутка — это фейерверк, а каждый комик — бриллиант. Лучшие комики города, убойный юмор и атмосфера, где смеются все. Тебя ждут: отборный юмор, авторский материал, уникальная атмосфера и возможность почувствовать себя частью чего-то особенного. Запуск гостей за 30 минут до начала мероприятия. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене. К тебе за стол могут кого-то подсадить, чтобы уплотнить посадку. Количество мест ограничено.