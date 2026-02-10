В день всех влюбленных, присев на хвост амуровой стрелы, Blank приглашает на свиданку. Всё самое сладострастное творится по ночам — уж тебе ли не знать? На Клабнайте рассмотришь все фасеты якутского бриллианта — клабшоу селфлав-поп певицы Крыли. Услышишь людей, у которых идеальный музыкальный мэтч: дуэт Nocow + DJ Designer (Горизонт Событий), парные выступления Ann Amelyanova + Ivan Ilinskii, Au Bet + Andrey Kaptsan, Wicca + Zaletny. Не оставят в одиночестве Primitive, Hihique, Novikov, и тебе найдут пару, если захочешь, надев специальный браслет, провоцирующий повышенное внимание.