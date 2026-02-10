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  2. События

Клабнайт

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В день всех влюбленных, присев на хвост амуровой стрелы, Blank приглашает на свиданку. Всё самое сладострастное творится по ночам — уж тебе ли не знать? На Клабнайте рассмотришь все фасеты якутского бриллианта — клабшоу селфлав-поп певицы Крыли. Услышишь людей, у которых идеальный музыкальный мэтч: дуэт Nocow + DJ Designer (Горизонт Событий), парные выступления Ann Amelyanova + Ivan Ilinskii, Au Bet + Andrey Kaptsan, Wicca + Zaletny. Не оставят в одиночестве Primitive, Hihique, Novikov, и тебе найдут пару, если захочешь, надев специальный браслет, провоцирующий повышенное внимание.

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