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Про событие
В модный саунд гримёрку приоденут создатель бренда STENOSIS и ценитель мрачноватых настроений винтажного EBM и техно — Shulya, практически гафер, пустивший промо ЛУЧ' в культурную жизнь города — Lordfotie, человек, в чьём кармане всегда есть запасной Plan B - Heliyah, мастер совмещать несовместимое — Primitive и драгоценный Tolya Klepalov.
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