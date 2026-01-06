В модный саунд гримёрку приоденут создатель бренда STENOSIS и ценитель мрачноватых настроений винтажного EBM и техно — Shulya, практически гафер, пустивший промо ЛУЧ' в культурную жизнь города — Lordfotie, человек, в чьём кармане всегда есть запасной Plan B - Heliyah, мастер совмещать несовместимое — Primitive и драгоценный Tolya Klepalov.