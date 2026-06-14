Головокружительное шоу для всех поклонников отцов глэм-метала — Kiss. В храме рок-н-ролла прозвучат любимые песни самой эпатажной американской команды. Dressed to Kiss (Облачен для поцелуя) — проект, сочетающий виртуозное воспроизведение хитов Kiss, узнаваемый грим и ту же невероятно притягательную энергию, которой прославились Джин и Пол.